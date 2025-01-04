В Беларуси с начала праздников задержали около 340 нетрезвых водителей

В Беларуси с начала праздников задержали около 340 нетрезвых водителей2
- 4.01.2025, 13:03
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ГАИ усилила контроль на дорогах.
В праздничные выходные в Беларуси на дорогах усилят контроль. Как сообщают в пресс-службе МВД, повышенное внимание со стороны ГАИ будет к тем, кто садится за руль в нетрезвом состоянии.
С 25 декабря в стране уже задержали около 340 нетрезвых водителей, пресекли более 800 фактов управления машиной без прав. На проезжей части остановили также почти 150 выпивших пешеходов.
Усиленный контроль на дорогах продлится до 8 января. Дополнительно ГАИ организовали круглосуточный мониторинг ситуации.
«Наряды ДПС готовы к оказанию помощи всем участникам дорожного движения и оперативному реагированию на любые нештатные ситуации. В связи с прогнозируемым похолоданием отправляться в дорогу на дальние расстояния рекомендовано только после тщательной проверки автомобиля, убедившись в его технической исправности. На непредсказуемой зимней дороге выбирайте наиболее безопасную скорость и дистанцию, соблюдайте правила маневрирования и проезда пешеходных переходов, пристегнитесь сами и обеспечьте безопасную перевозку пассажиров, особенно детей», — говорится в сообщении.
В ГАИ также напомнили водителям, что зимой нельзя ездить на «летних» шинах, а пешеходам — что важно носить фликеры.