У Z-военкоров началась паника из-за положения войск РФ под Лиманом 4.01.2025, 13:16

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Командование занимается бессмысленной ликвидацией своих солдат в «мясорубке».

Оккупационная армия РФ несет очень тяжелые потери, наступая на Лиманском направлении. При этом никаких успехов на данном участке у ВС РФ нет. Такое заявление сделал известный Z-пропагандист Юрий Подоляка в своем блоге 31 декабря, передает «Диалог.UA».

Он обвинил командование ВС РФ в «мясорубке», происходящей под Лиманом. Там оккупационная армия уже очень длительное время использует тактику «мясных штурмов», чтобы продвинуться вперед, однако успеха не имеет. Потери на этом участке фронта колоссальные.

«Из Новоивановки нас, как и ожидалось, выбили. За пару десятков хат мы уложили, я даже не знаю, сколько сотен солдат, абсолютно бессмысленно. Вот я не понимаю, когда в конце концов это все закончится. Неужели нашему командованию в Москве это нравится? Ну сколько можно ложить пацанов в бессмысленных атаках на данном участке фронта? Это продолжается даже не месяц и не два... Ну как так?» - пожаловался пропагандист.

Лиманское направление - это северная часть Донецкой области. Силы обороны Украины освободили эту территорию от российской оккупации осенью 2022 года, россияне спустя два года так и не смогли восстановить утраченные позиции.

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