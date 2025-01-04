Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Брисбене 1 4.01.2025, 13:20

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка взяла реванш у 17-летней россиянки.

Первая ракетка мира пробилась в финал турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Арина Соболенко победила россиянку Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.

До полуфинала Арина не проиграла в Брисбене ни одного сета. Белоруска была сильнее мексиканки Ренаты Сарасуа (75-й номер рейтинга) — 6:4, 6:0, представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (29) — 7:6, 6:4, а также чешки Мари Боузковой (44) — 6:3, 6:4.

Но следующая соперница, казалось, окажет более серьезное сопротивление. 17-летняя Мирра Андреева не только находится в топ-20 рейтинга (16-я позиция), но и выиграла у Соболенко в последнем матче этих соперниц. Россиянка преподнесла сенсацию в четвертьфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос». Хотя постфактум Арина жаловалась на боли в желудке.

В первом сете лидер рейтинга при счете 4:3 сделала брейк и, пусть и с трудом, но не позволила Андреевой ответить тем же — 6:3. Во второй партии Соболенко взяла чужую подачу в третьем гейме. А вот Мирра так и не реализовала ни одного брейк-поинта. Когда белоруска была в шаге от проигрыша своей подачи, то играла предельно собранно. Счет второго сета — 6:2 в ее пользу.

В финале Соболенко встретится с еще одной россиянкой — Полиной Кудерметовой (107).

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