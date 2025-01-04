Украина получит первые французские истребители Mirage уже в январе

Украина получит первые французские истребители Mirage уже в январе1
- 4.01.2025, 13:22
Названа дата прибытия первой партии.
Украина получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F уже в январе. Речь идет о трех самолетах.
Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.
По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.
При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.
Напомним, в начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. СМИ сообщали, что Украина может получить модернизированную версию французских самолетов.