Украина получит первые французские истребители Mirage уже в январе 1 4.01.2025, 13:22

Названа дата прибытия первой партии.

Украина получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F уже в январе. Речь идет о трех самолетах.

Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.

При этом некоторые источники издания предполагают, что Mirage уже находятся в Украине, но пока используются для тренировок пилотов.

Напомним, в начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. СМИ сообщали, что Украина может получить модернизированную версию французских самолетов.

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