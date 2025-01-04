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В Барановичах в новогоднюю ночь сорвали лукашенковский флаг

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  • 4.01.2025, 13:44
  • 1,272
В Барановичах в новогоднюю ночь сорвали лукашенковский флаг
иллюстративное фото

Это сделал 43‑летний мужчина.

В Барановичах мужчина сорвал со здания государственный флаг Беларуси и ходил с ним по городу. Белоруса задержали и завели уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

По информации канала, в ночь на 1 января в милицию сообщили, что по улицам ходит нетрезвый мужчина с флагом.

Им оказался 43-летний житель, который сорвал полотно с одного из зданий.

Авторы канала утверждают, что на мужчину завели уголовное дело. По какой статье — неизвестно.

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