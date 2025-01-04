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Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ

  • 4.01.2025, 13:48
  • 1,512
Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ

Он считается вторым по величине после Новороссийска.

Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ. Он считается вторым по величине после Новороссийска.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред) беспилотники в Ленинградской области», - говорится в сообщении.

По данным ASTRA, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. А местные власти уже отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.

Что известно об этом порте

Морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

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