Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ
- 4.01.2025, 13:48
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Он считается вторым по величине после Новороссийска.
Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ. Он считается вторым по величине после Новороссийска.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
«Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред) беспилотники в Ленинградской области», - говорится в сообщении.
По данным ASTRA, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга.
Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. А местные власти уже отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.
Что известно об этом порте
Морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.
К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.