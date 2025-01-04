Во время штормов РФ потеряла почти половину барж у Крымского моста 4.01.2025, 14:05

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иллюстративное фото

Их восстановлением никто не занимается.

С ноября из-за штормов РФ потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста. Их восстановлением никто не занимается.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

«Во время осенне-зимних штормов РФ уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста, но их восстановлением не занимается», - говорится в сообщении.

В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж, в то время как 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредств в два ряда.

«8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за прошедшее после этого время Россия не пыталась восстановить заграждения», - добавили аналитики.

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