Во время штормов РФ потеряла почти половину барж у Крымского моста
- 4.01.2025, 14:05
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Их восстановлением никто не занимается.
С ноября из-за штормов РФ потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста. Их восстановлением никто не занимается.
Об этом сообщает «Крымский ветер».
«Во время осенне-зимних штормов РФ уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста, но их восстановлением не занимается», - говорится в сообщении.
В частности, на свежем спутниковом снимке можно насчитать 18 барж, в то время как 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе было зафиксировано 34 скрепленных между собой плавсредств в два ряда.
«8 декабря в проливе осталось уже 18 барж и за прошедшее после этого время Россия не пыталась восстановить заграждения», - добавили аналитики.