«Ник и Майк»: Лукашенко боится быть застреленным под Лиозно 1 4.01.2025, 14:13

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Исполнители постановки в этот раз могут действительно попасть.

Проблема сохранения власти настолько «не интересует» Лукашенко, что он провел целых два совещания, которые ей посвящены, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Исходя из того, что он там наговорил, можно сделать вывод: идея очередного «выстрела в Лиозно» отвергнута.

С учетом того, что исполнители постановок от хунты постоянно лажают, идея признана чересчур рисковой. Соответственно, остаются лишь граждане Беларуси и сакральные жертвы.

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