Дроны атаковали военный аэродром «Балтимор» в Воронеже
- 4.01.2025, 14:18
Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиаполк России.
Военный аэродром в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Речь идет об аэродроме «Балтимор».
Об этом сообщает Astra.
Издание, ссылаясь на экстренные службы Воронежской области, пишет, что аэродром «Балтимор» 2 января атаковали по меньшей мере пять дронов. Все беспилотники якобы были сбиты.
Astra также отмечает, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. В сети сообщали о взрывах в регионе.
Местный губернатор заявил, что в Воронеже и пригороде якобы было ликвидировано не менее пяти беспилотников. По его словам, в Воронеже якобы упали несколько беспилотников на территорию жилых домов.
Аэродром «Балтимор» расположен примерно в 175 км от украинских границ. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиаполк ВКС России, принимающий активное участие в агрессии против Украины. Он был первым полком в РФ, который перевооружили на фронтовые бомбардировщики «Су-34».