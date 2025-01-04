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К чему ведет ежедневное употребление алкоголя в малых дозах: ученые раскрыли правду

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  • 4.01.2025, 14:26
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К чему ведет ежедневное употребление алкоголя в малых дозах: ученые раскрыли правду

Осведомленность людей во всем мире все еще остается низкой.

Употребление алкоголя определено как одна из основных предотвратимых причин развития рака во всем мире. Статистика указывает на то, что только в США употребление спиртных напитков приводит к 20 000 смертей ежегодно. Но безопасно ли употребление одного алкогольного напитка в день? Ученые проанализировали исследования и дали ответ, пишет Live Mint.

Исследование, опубликованное в журнале The Nutrition Source уже показало, что риск развития рака, связанного с употреблением алкоголя, увеличивается по мере потребления все большего количества алкоголя с течением времени. Например, у женщин, потребляющих два алкогольных напитка в день, риск развития рака груди составляет 15,3% в течение жизни в сравнении с теми, кто пьет менее одного напитка в неделю — 11,3%. Ученые также обнаружили, что более высокое потребление алкоголя значительно повышает риск развития рака полости рта и горла.

Данные Всемирной организации здравоохранения также показывают, что алкоголь увеличивает риск развития по крайней мере семи видов рака, а именно:

рак груди (у женщин);

рак печени;

рак полости рта;

рак горла;

рак пищевода;

рак голосового аппарата (гортани);

рак прямой кишки.

Ученые также обнаружили, что даже небольшое потребление алкоголя, например, один напиток в день, может существенно повысить риск развития некоторых видов рака. В том числе, рака груди и полости рта.

Роль алкоголя в развитии рака связывают с различными биологическими механизмами: во-первых, алкоголь метаболизируется в ацетальдегид — токсичное соединение, повреждающее ДНК — что приводит к образованию опухолей; во-вторых, алкоголь генерирует активные формы кислорода, вызывающие воспаление и повреждение ДНК.

Исследования также показали, что алкоголь способен влиять на уровень гормонов, в том числе эстрогена, что способствует риску развития рака груди. Ученые также считают, что алкоголь способен действовать как растворитель, усиливая действие канцерогенов, например, тех, что содержатся в табачном дыме.

И все же, несмотря на задокументированные риски, осведомленность людей во всем мире все еще остается слишком низкой. Например, лишь менее половины американцев признают алкоголь фактором риска развития рака. В результате эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям во всем мире сократить потребление алкоголя.

Ученые также читают, что раннее вмешательство, в том числе информирование людей и скрининг на алкоголь в клинических условиях, на самом деле имеют решающее значение для снижения рисков развития рака.

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