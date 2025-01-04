Путем Черчилля 3 Игорь Эйдман

4.01.2025, 14:33

2,904

Уинстон Черчилль

Сегодняшняя задача реальней, чем та, которая стояла в 1940 году.

Черчилль говорил в мае 1940 (это была первая его речь в качестве премьер-министра): «Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс? Я отвечу: наш курс в том, чтобы вести войну на море, на земле и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей силой, которую даст нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любые примеры из темной и плачевной истории человеческих преступлений. В этом заключается наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжелым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить».

Позади у Великобритании были почти два года унизительных поражений, впереди - еще более двух лет военных неудач, а непосредственно в этот момент немцы громили англичан во Франции. Вскоре Франция пала и Великобритания осталась более чем на год фактически в одиночестве против гитлеровской Германии. Нацисты вели с Великобританией воздушную войну на уничтожение и первое время контрудары британцев не могли даже близко сравниться по разрушительной силе с немецкими атаками. Однако Великобритания преодолела все трудности, победила гитлеровскую «чудовищную тиранию» и защитила свою свободу и достоинство.

Победила бы Великобритания, если бы ждала мира от Гитлера или надеялась, что ее защитит Рузвельт, или позволила бы капитулянтам вопить о том, что все потеряно и поражение неизбежно? Уверен, что нет. Британцы победили, потому что, несмотря на временные неудачи, верили в победу и смогли мобилизовать для нее все свои ресурсы.

Военная и внешнеполитическая ситуация у Украины сейчас во много раз лучше, чем была тогда у Великобритании. Военные неудачи локальны. В 2О24 году, несмотря на все усилия, Россия таки не смогла отбить освобожденные украинцами в 2022 году территории и даже часть собственной Курской области.

Поражения вначале случаются в головах, а только потом приходят на поле боя. Множество якобы проукраинских говорящих голов говорят о неизбежности уступок Путину, или ждут спасения от Трампа, или надеются на какую-то чудесную остановку войны по щучьему, то есть трампучьему велению. Однако ничего этого не будет. Путину нужна капитуляция Украины, любая имитация какого-то мирного процесса будет только только дымовой завесой для прикрытия эскалации российской агрессии. Выжить Украина может, только победив путинскую Россию, и эта задача реальней, чем та, которая стояла в 1940 году перед Черчиллем. Слава Украине!

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com