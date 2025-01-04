Бойцы Нацгвардии отбили налет россиян на квадроциклах на фронте 1 4.01.2025, 14:39

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иллюстративное фото

Видеофакт.

Россияне устроили налет на квадроциклах на позиции бойцов Нацгвардии. Военные остановили штурм оккупантов еще на подъезде к окопам.

Об этом сообщил в Telegram командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Группа вражеских штурмовиков планировала заскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников», - рассказал он.

По словам Пивненко, после уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения «Азов» взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности.

«Результат - уничтожена легковая техника, а также много вражеских «200» и «300», - констатировал генерал.

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