Бойцы Нацгвардии отбили налет россиян на квадроциклах на фронте

Бойцы Нацгвардии отбили налет россиян на квадроциклах на фронте1
- 4.01.2025, 14:39
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Видеофакт.
Россияне устроили налет на квадроциклах на позиции бойцов Нацгвардии. Военные остановили штурм оккупантов еще на подъезде к окопам.
Об этом сообщил в Telegram командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
«Группа вражеских штурмовиков планировала заскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников», - рассказал он.
По словам Пивненко, после уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения «Азов» взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности.
«Результат - уничтожена легковая техника, а также много вражеских «200» и «300», - констатировал генерал.