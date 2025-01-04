Синоптики предупредили белорусов о сюрпризах погоды с Балтийского моря
- 4.01.2025, 15:13
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Они начнутся в воскресенье.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на воскресенье, 5 января, сообщили в Гидрометцентре. Порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
В целом же погода в воскресенье сформируется под влиянием атмосферных фронтов, которые смещаются с Балтийского моря. Ночью будет облачно, а утром и днем во многих районах страны пройдет снег (но быстро закончится). Местами белорусам повезет увидеть даже настоящую метель.
Будьте осторожны на дорогах — начинается гололедица.
Ветер будет западным и юго-западным порывистым, а ночью в восточных регионах станет сильным порывистым. Ночью столбик термометра опустится в среднем до -4..-9°С, но местами похолодает еще сильнее — до -10..-12°С. Днем чуть теплее — около -1..-6°С.