ВСУ сковали 55 тысяч россиян в Курской области 4.01.2025, 15:24

1,788

Военный эксперт раскрыл подробности.

В случае вторжения россиян с Курской области РФ в Сумскую область, повторится «сценарий Харьковщины». Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, такая ситуация возможна лишь при условии потери контроля ВСУ над соответствующей частью Курской области.

Коваленко отметил, что российские оккупанты продолжают пытаться вернуть контроль над Курской областью. По состоянию на сегодня, Силы обороны Украины контролируют примерно 482 кв. км, еще 157 кв. км - «серая зона».

Обозреватель уточнил, что говорит преимущественно о Суджанском районе.

«Сейчас в Курской области сосредоточено от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И им очень сложно удается даже на своей собственной территории проводить наступательные действия. Мы видим, как с августа они проводят эту операцию, имея огромные потери. По состоянию на сегодня, потери российских оккупантов в Курской области уже превышают общее количество группировки «Курск», по состоянию на 6 августа», - сказал обозреватель.

Коваленко уточнил, что 6 августа, когда ВСУ вошли на Курщину, эта группировка противника составляла от 10-11 тысяч личного состава, а потери составили примерно 38 тысяч солдат. Однако, как считает аналитик, оккупанты будут пытаться и в дальнейшем вернуть себе зону контроля, но у Сил обороны есть соответствующая задача удерживать в Курской области свои позиции.

«Это действительно сковывающий момент, который сейчас не дает российским оккупантам полноценно не только вернуть часть Курской области, но и начать наступательные действия в Сумской области», - констатировал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com