В Беларуси банкротится связанная с разработкой видеосистем слежения компания 1 4.01.2025, 15:53

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Ее продукция помогала силовикам.

В Беларуси банкротится компания «Астра-Лабс Бел». Это следует из Единого госреестра сведений о банкротстве. Эта фирма занималась разработкой оборудования для фиксации нарушения правил дорожного движения, а также занималась общей системой видеонаблюдения на улицах городов.

В Экономический суд Минска с заявлением о признании компании банкротом обратилась инспекция Министерства по налогам и сборам. Причина — «Астра-Лабс Бел» задолжала в госбюджет более 408,7 тыс. рублей. Это следует из судебного документа. При этом имущества у фирмы не выявили, а последняя операция по счетам у нее была в мае 2023 года.

24 декабря прошлого года Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство «Астра-Лабс Бел». Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Компания «Астра-Лабс Бел» работает с 2017 года и принадлежит россиянину Вадиму Стрельчуку. Ее основной деятельностью указано производство электронных плат. Она также занималась созданием и разработкой комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, парковки.

Как сообщается на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты, эта фирма также участвовала в создании систем мониторинга лесных ресурсов и сельскохозяйственных угодий, а также «Безопасного города». Это система видеонаблюдения в городах, из которой госорганы, включая силовиков, получают информацию о правонарушениях и других инцидентах.

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