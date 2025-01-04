У двух самолетов российских авиакомпаний отказали двигатели

У двух самолетов российских авиакомпаний отказали двигатели3
- 4.01.2025, 16:14
- 6,294
Прямо во время рейсов.
Сразу два самолета российских авиакомпаний были вынуждены вернуться в аэропорты вылета из-за отказа двигателей вскоре после взлета. Об этом сообщает The Moscow Times.
Первый инцидент произошел с Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. На высоте 4500 метров у лайнера отказал левый двигатель. Экипаж доложил о неисправности диспетчерам, после чего принял решение о возврате в аэропорт вылета.
Второй случай произошел с Boeing 737 авиакомпании NordStar, который выполнял рейс Волгоград — Екатеринбург вечером 2 января. На высоте 11 300 метров у самолета также отказал левый двигатель. Экипаж вернулся в аэропорт Гумрак в Волгограде.
После данных инцидентов пресс-службы обеих авиакомпаний сообщили, что лайнеры отстранены от полетов для технического осмотра и оценки состояния.
До начала войны в Украине российский авиапарк насчитывал 1031 самолет, две трети из которых составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus. Однако санкции США и ЕС запретили обслуживание этих самолетов, а также поставки новых лайнеров. В 2023 году российское правительство тайно разрешило авиакомпаниям заниматься «каннибализацией» самолетов — снятием исправных запчастей с одних лайнеров для их установки на другие.