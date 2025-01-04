Госдеп США: Китай запретил Путину применить ядерное оружие против Украины 4.01.2025, 15:45

Глава Кремля действительно допускал такую возможность.

Соединенные Штаты Америки были серьезно обеспокоены угрозами Владимира Путина использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times .

По его словам, американская администрация полагала, что Путин действительно мог допускать такую возможность.

«Даже если вероятность увеличивается с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, это очень серьезно», — подчеркнул Блинкен.

Одним из немногих вопросов, где Китай, вероятно, оказал содействие США, стало предотвращение применения ядерного оружия Россией, отметил глава Госдепа.

У Вашингтона «есть основания полагать», что власти КНР вышли на контакт с российским руководством и предостерегли Москву от подобных шагов, пояснил он. По данным Блинкена, это могло произойти после того, как США поделились с Китаем информацией о планах России по размещению ядерного оружия в космосе.

В разговоре с изданием Энтони Блинкен также заявил, что Владимир Путин потерпел «стратегическое поражение» в войне с Украиной. НАТО сегодня обладает большими ресурсами, чем когда-либо ранее, отметил госсекретарь. Кроме того, он напомнил, что союзники США предоставили Украине помощь на сумму 150 миллиардов долларов, в дополнение к 100 миллиардам, выделенным самим Вашингтоном.

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