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Белорусский футболист сменил минское «Динамо» на Албанию

  • 4.01.2025, 16:41
Белорусский футболист сменил минское «Динамо» на Албанию
Дмитрий Подстрелов

Дмитрий Подстрелов будет выступать за клуб из Тираны.

Нападающий Дмитрий Подстрелов выбрал не самый очевидный вариант продолжения карьеры, подписав контракт с «Партизани» из Тираны. Соглашение рассчитано на полтора года.

26-летний уроженец Могилева на родине выступал за «Днепр», «Дняпро», «Шахтер», БАТЭ и минское «Динамо». В составе столичной команды он в минувшем сезоне стал чемпионом Беларуси. Есть у Подстрелова и заграничный опыт  – в 2023-м он несколько месяцев выступал за казахстанский «Каспий». Кроме того, в активе Дмитрия 14 матчей и один гол в составе национальной сборной нашей страны. 

«Партизани» – 17-кратный чемпион Албании, причем последний титул завоеван в 2023 году. В минувшем сезоне тиранцы финишировали вторыми, и на этом же месте они располагаются после 19 туров нынешнего первенства, на одно очко отставая от земляков из «Динамо». 

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