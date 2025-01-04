Le Monde: Лидер французских правых отказался от пророссийских взглядов Ле Пен 1 4.01.2025, 16:46

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Жордан Барделла

Линия «Национального объединения» становится все более проукраинской.

Новый лидер правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла отказался от русофильских взглядов своей предшественницы Марин Ле Пен. Он стоит на стороне Украины, которая отражает агрессию РФ.

Об этом пишет издание Le Monde.

Россия многие десятилетия делала ставку на ультраправые силы Европы, участвуя в их финансировании. Не стала исключением и Франция. Ле Пен, будучи лидером «Национального объединения», неоднократно ездила в Москву и получала деньги от российско-чешского банка. «В благодарность» за эту помощь она поддерживала агрессию РФ против Украины, в частности — оккупацию Крыма.

Однако новый лидер французских правых отказался от пророссийской позиции Ле Пен. Он поручил своему сопартийцу Пьеру-Ромену Тионне, избранному в Европарламент, сменить линии партии на более проукраинскую.

«Тионне олицетворяет молодое поколение правых, которых больше привлекает украинское сопротивление, чем путинский империализм», — говорится в статье.

Барделла в своей книге «Ce que je cherche» («То, что я ищу», — фр.), которая вышла в ноябре 2024 года, высказывается довольно резко о российской агрессии против Украины. Он опровергает утверждения Москвы и ее симпатиков о том, что войну якобы спровоцировал Запад и НАТО. Также лидер правых говорит о том, что мирное соглашение только подтолкнет диктатора РФ Владимира Путина к новой агрессии.

По версии Барделла, одной из причин, по которой Ле Пен проиграла выборы в 2022 году стала именно ее пророссийская политика, «слабость перед лицом экспансионизма» Кремля.

Новый лидер «Национального объединения» не упускает случаев афишировать свои контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тионне неоднократно посещал Киев в ходе большой войны, выступая публично за отправку французских войск в Украину.

При этом в «Национальном объединении» пока нет единства в украинском вопросе, в нем остается достаточно много старых пророссийских политиков. Представители этой политической силы в Европарламенте по-прежнему голосуют против резолюций о помощи Украине. Агрессия РФ против Украины стала точкой раскола среди правых Франции.

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