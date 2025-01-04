закрыть
4 января 2025, суббота, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники звонят белорусам и представляются «начальством»

2
  • 4.01.2025, 16:49
  • 2,590
Мошенники звонят белорусам и представляются «начальством»

Как работает новый алгоритм обмана.

Мошенники звонят белорусам, притворяясь их начальниками, рассказали в минской милиции.

Белорусы уже привыкли к тому, что воры могут звонить от имени сотрудников банков или операторов мобильной связи, и теперь мошенники изменили схему поведения.

Сейчас они представляются руководителями официальных ведомств и других организаций — одним словом, выдают себя за начальников жертвы.

«В мессенджере от имени руководителей они пишут сотрудникам, заявляя, что с ними должен связаться представитель проверяющего ведомства. Об этом разговоре просят никому не рассказывать. После звонка от «начальника» с человеком связывается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов», — рассказывают в милиции подробности новой схемы.

А дальше все работает по-старому. Мошенник говорит, что деньги человека похитили и предлагает перевести их на безопасный счет. Не продолжайте такие разговоры и не соглашайтесь с требованиями мошенников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский