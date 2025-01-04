Мошенники звонят белорусам и представляются «начальством»2
- 4.01.2025, 16:49
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Как работает новый алгоритм обмана.
Мошенники звонят белорусам, притворяясь их начальниками, рассказали в минской милиции.
Белорусы уже привыкли к тому, что воры могут звонить от имени сотрудников банков или операторов мобильной связи, и теперь мошенники изменили схему поведения.
Сейчас они представляются руководителями официальных ведомств и других организаций — одним словом, выдают себя за начальников жертвы.
«В мессенджере от имени руководителей они пишут сотрудникам, заявляя, что с ними должен связаться представитель проверяющего ведомства. Об этом разговоре просят никому не рассказывать. После звонка от «начальника» с человеком связывается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов», — рассказывают в милиции подробности новой схемы.
А дальше все работает по-старому. Мошенник говорит, что деньги человека похитили и предлагает перевести их на безопасный счет. Не продолжайте такие разговоры и не соглашайтесь с требованиями мошенников.