Мошенники звонят белорусам и представляются «начальством» 2 4.01.2025, 16:49

2,590

Как работает новый алгоритм обмана.

Мошенники звонят белорусам, притворяясь их начальниками, рассказали в минской милиции.

Белорусы уже привыкли к тому, что воры могут звонить от имени сотрудников банков или операторов мобильной связи, и теперь мошенники изменили схему поведения.

Сейчас они представляются руководителями официальных ведомств и других организаций — одним словом, выдают себя за начальников жертвы.

«В мессенджере от имени руководителей они пишут сотрудникам, заявляя, что с ними должен связаться представитель проверяющего ведомства. Об этом разговоре просят никому не рассказывать. После звонка от «начальника» с человеком связывается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов», — рассказывают в милиции подробности новой схемы.

А дальше все работает по-старому. Мошенник говорит, что деньги человека похитили и предлагает перевести их на безопасный счет. Не продолжайте такие разговоры и не соглашайтесь с требованиями мошенников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com