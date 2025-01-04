На российской Камчатке произошел разлив мазута 4.01.2025, 16:57

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Новый инцидент с танкером.

В Авачинской бухте в российском Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент случился при перекачке топлива из танкера «Остров Сахалин» в резервуары ТЭЦ-1 компании «Камчатскэнерго», пишет The Moscow Times.

По данным ведомства, попадания нефтепродуктов в акваторию не зафиксировано. «Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, сообщили в Министерстве транспорта РФ 3 января. Всего на борту судов находилось около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов.

После крушения пятна мазута были обнаружены на пляжах Темрюкского и Анапского районов Краснодарского края, а также в Крыму. Загрязнению подверглись 49 километров береговой линии. В городе Анапа был введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на утро 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено около 73 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

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