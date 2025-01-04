Что почем на Комаровке в новом году 4.01.2025, 17:10

Цены на ягоды — астрономические.

В начале января ассортимент Комаровки напоминает минчанам о лете, однако цены на это изобилие не всегда можно назвать демократичными. Почем самая дорогая ягода на рынке и чем тут можно действительно выгодно закупиться, узнавало госагентство «Минск-Новости».

В ценовой сегмент до 10 рублей за килограмм сейчас попадают многие фрукты: разнообразные цитрусовые, киви, бананы, гранаты, хурма. Можно выбрать и подешевле, и посимпатичнее или вкуснее, но чуть выше по стоимости. Груши продают от 5 рублей за кг, а яблоки — на пару рублей дешевле.

Самой бюджетной ягодой в эти выходные, пожалуй, является виноград — от 7,90 рубля за кило. Полезную клюкву продают по 13−18 рублей, прайс на зимнюю клубнику стартует от 40, а на голубику и малину — от 80 рублей. Одной из самых дорогих позиций на торговых рядах с овощами и фруктами можно смело назвать черешню. За килограмм крупной ягоды просят от 190 до 250 рублей. По стоимости с ней соревнуется ежевика: за 125-граммовый лоток придется заплатить 20−30 рублей. А если вы уже соскучились по арбузам, то их тоже можно отыскать — по 15 рублей за кило.

По верхнему потолку цен в одном из магазинов продают и рождественский деликатес прямиком из солнечной Италии. Пирог панеттоне с изюмом и заварным кремом — дальний родственник знакомого нам кулича, упакованный в жестяную банку, — потянет на 185 рублей за 950 граммов.

Свежие огурцы на Комаровке продают по 5−8,6 рубля, томаты немного дороже, а болгарский перец не отыскать дешевле 8,90 рубля (впрочем, это почти вдвое дешевле, чем в гипермаркетах). Прайс на разнообразную зелень — салаты, укроп, петрушку, кинзу, базилик и другие виды — варьируется от 1,5 до 5 рублей за 100 граммов.

Куда приятнее расценки на прилавках с овощами, на которые распространяется госрегулирование. За рубль с небольшим вам отвесят кило моркови, белокочанной капусты, а картофель можно отыскать и вовсе за 89 копеек. Меньше двух рублей стоит и репчатый лук, а вот его салатный собрат, для сравнения, куда дороже — до 25 рублей за килограмм.

За те же овощи, которые реализуют частники, придется заплатить немного больше. К примеру, домашние картофель и свекла оцениваются в 2,5−4 рубля, от 2 рублей стартуют цены на репчатый лук, от 3 — на морковь, а за домашнюю капусту просят 2,8 рубля.

Напомним, что с 4 по 7 января главная торговая площадка столицы будет работать без выходных.

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