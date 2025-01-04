В России подорвали командира, причастного к убийству гражданских украинцев

В России подорвали командира, причастного к убийству гражданских украинцев4
- 4.01.2025, 17:44
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Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза.
В результате взрыва в российской воинской части в критическом состоянии оказался капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибло 59 гражданских.
Об этом сообщает Telegram-канал Главное управление разведки Минобороны Украины.
Разведка сообщила, что в пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области России произошел взрыв, в результате которого в критическом состоянии оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ капитан Нагайко.
По данным ГУР, Нагайко непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Более того, он причастен к ударам баллистическими ракетами «Искандер» по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.
«В частности, подразделение Нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик», - отметили в ГУР.
В результате взрыва, произошедшего в его воинской части, Нагайко получил множественные осколочные ранения, в том числе мозга, из-за чего ему сделали трепанацию черепа. Состояние 29-летнего офицера критическое, и в российской ракетной бригаде бытует мнение, что шансов на выживание у него почти нет.
ГУР МО Украины напомнило, что каждое военное преступление против украинского народа не останется безнаказанным.
«За каждое преступление будет справедливое возмездие», - подчеркнули в разведке.