В Речицком филиале «Белоруснефти» началась новая волна репрессий

В Речицком филиале «Белоруснефти» началась новая волна репрессий3
- 4.01.2025, 17:49
Работники боятся открыто говорить об этом.
О новой волне проверок сотрудников филиала «Белоруснефти» в Речица сообщает издание «Флагшток».
Проверки сопровождаются вызовами в милицию, проверкой телефонов и угрозами. Работники боятся открыто говорить об этом.
Особое внимание во время проверок уделяется событиям 2020 года. В то время сотрудники управления участвовали в протестах и записали видео в поддержку уволенных коллег из управления промышленно-геофизических работ (УПГР).
В 2021 году было задержано около 20 человек, которые входили в неформальный чат управления. Шесть сотрудников были осуждены, признаны политзаключенными и уже отбыли сроки в колониях. С 2021 года в филиале уволили или не продлили контракты с рядом сотрудников.
По словам источника, начальник управления полевых сейсморазведочных работ (УПСР) Андрей Лозовой жалуется подчиненным, что из-за недостатка кадров один из отделов едва справляется с работой. Тем не менее, именно начальник УПСР в 2020 году поддерживал увольнения своих сотрудников, что усугубило нынешнюю кадровую проблему.
В декабре 2021 года «Белоруснефть» была включена в пятый пакет санкций Европейского союза. ЕС отметил, что руководство компании увольняло работников, которые объявляли забастовки, участвовали в антирежимных протестах или публично поддерживали их. Поэтому «Белоруснефть» была признана ответственной за репрессии против гражданского общества.