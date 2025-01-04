В Речицком филиале «Белоруснефти» началась новая волна репрессий 3 4.01.2025, 17:49

Работники боятся открыто говорить об этом.

О новой волне проверок сотрудников филиала «Белоруснефти» в Речица сообщает издание «Флагшток».

Проверки сопровождаются вызовами в милицию, проверкой телефонов и угрозами. Работники боятся открыто говорить об этом.

Особое внимание во время проверок уделяется событиям 2020 года. В то время сотрудники управления участвовали в протестах и записали видео в поддержку уволенных коллег из управления промышленно-геофизических работ (УПГР).

В 2021 году было задержано около 20 человек, которые входили в неформальный чат управления. Шесть сотрудников были осуждены, признаны политзаключенными и уже отбыли сроки в колониях. С 2021 года в филиале уволили или не продлили контракты с рядом сотрудников.

По словам источника, начальник управления полевых сейсморазведочных работ (УПСР) Андрей Лозовой жалуется подчиненным, что из-за недостатка кадров один из отделов едва справляется с работой. Тем не менее, именно начальник УПСР в 2020 году поддерживал увольнения своих сотрудников, что усугубило нынешнюю кадровую проблему.

В декабре 2021 года «Белоруснефть» была включена в пятый пакет санкций Европейского союза. ЕС отметил, что руководство компании увольняло работников, которые объявляли забастовки, участвовали в антирежимных протестах или публично поддерживали их. Поэтому «Белоруснефть» была признана ответственной за репрессии против гражданского общества.

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