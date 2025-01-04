В оккупированном Севастополе объявили ЧС 3 4.01.2025, 18:02

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Из-за мазута на пляжах.

В оккупированном Севастополе 4 января объявили режим чрезвычайной ситуации «регионального значения». Об этом сообщил так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев.

«Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. На берегу пляжа «Звездный берег» был обнаружен мазут на площади около 100 кв.м. Спасатели ПСП «Север» и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа «Голубая бухта» также обнаружены пятна мазута», - написал он.

По его словам, в Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефти и мазута на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа «Нахимовец».

«В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. Напоминаю, что Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия», - добавил Развожаев.

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