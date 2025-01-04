закрыть
4 января 2025, суббота, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Севастополе объявили ЧС

3
  • 4.01.2025, 18:02
  • 2,688
В оккупированном Севастополе объявили ЧС

Из-за мазута на пляжах.

В оккупированном Севастополе 4 января объявили режим чрезвычайной ситуации «регионального значения». Об этом сообщил так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев.

«Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживают в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. На берегу пляжа «Звездный берег» был обнаружен мазут на площади около 100 кв.м. Спасатели ПСП «Север» и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа «Голубая бухта» также обнаружены пятна мазута», - написал он.

По его словам, в Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефти и мазута на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа «Нахимовец».

«В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. Напоминаю, что Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия», - добавил Развожаев.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский