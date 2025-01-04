Ждать ли морозы и снег на православное Рождество? 2 4.01.2025, 18:10

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Прогноз погоды на неделю.

Белорусов на следующей неделе ждет частая смена погоды из-за высокой активности атлантических циклонов. Температура будет на один-три градуса теплее, чем положено по климату, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

В начале недели погоду будут задавать атмосферные фронты, которые придут к нам с запада и юго-запада Европы. «Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. В большинстве регионов страны не обойдется без снега, мокрого снега. В отдельных районах – туман, слабый гололед», – рассказал Рябов.

Столбики термометров будут показывать ночью в понедельник от -1⁰С до -6⁰С, во вторник – около 0⁰С. Днем в понедельник ожидается от -4⁰С по северо-востоку до +3⁰С по юго-западу, во вторник – до +4⁰С.

В середине недели погодные условия станет определять атлантический циклон, центр которого – над Балтийским морем. Прогнозируется преимущественно облачная с прояснениями погода. «Осадки пройдут на большей части территории страны. Влажность – до 80%. Ветер будет умеренный», – сообщил Рябов. В дневные часы в среду ожидается от +1⁰С до +4⁰С.

Во второй половине недели резких изменений в погоде не прогнозируется. Почти во всех регионах пройдут осадки. Ветер останется умеренным, влажность повысится до 90%. Ночью ожидается от 0⁰С до -6⁰С. Днем в четверг температура воздуха прогнозируется около 0⁰С, в пятницу – от 0⁰С до +5⁰С.

Выходные дни из-за влияния области высокого атмосферного давления будут без существенных осадков. Ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается -1⁰С… -6⁰С, в середине дня в субботу температура воздуха составит от -1⁰С по северо-западу до +6⁰С по юго-востоку, в воскресенье – от +2⁰С в Гомеле до -4⁰С в Витебске.

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