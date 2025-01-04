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Крупнейшая авиакомпания Сербии отменила рейсы в российские города

  • 4.01.2025, 18:19
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Крупнейшая авиакомпания Сербии отменила рейсы в российские города

Из Белграда теперь не попадешь в Казань и Сочи.

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда в российские города Казань и Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика. Последний рейс в Казань запланирован на 18 января, в Сочи — на 20 января.

При этом официальных комментариев об отмене рейсов крупнейшая сербская авиакомпания пока не дала. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург остаются доступными для бронирования.

Решение Air Serbia совпало с серией аналогичных мер других авиакомпаний после трагедии с самолетом Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL, «Азербайджанские авиалинии»), который разбился неподалеку от казахстанского Актау 25 декабря. Так, рейсы в российские города ранее отменили «Азербайджанские авиалинии», казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и «Туркменские авиалинии».

Сразу после крушения самолета источники Euronews и Reuters в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной катастрофы стала российская зенитная ракета, выпущенная в ходе отражения атаки беспилотников над Грозным. Боеприпас взорвался рядом с самолетом, повредив его обшивку. Экипаж запросил экстренную посадку, однако ни один российский аэропорт не дал разрешения на посадку. В итоге самолет направился через Каспийское море в Актау.

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