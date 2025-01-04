Популярный у белорусов город в Литве обложил туристов налогом

Популярный у белорусов город в Литве обложил туристов налогом2
- 4.01.2025, 18:28
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Новое правило начало действовать с 1 января.
Крупный город в Литве ввел налог для туристов.
Сообщается, что новое правило начало действовать с 1 января.
Налогом приезжих решили обложить власти Клайпеды. Туристы, проживающие в местных отелях и других объектах размещения, теперь платят дополнительно по €1 за каждую ночь.
Этот сбор направлен на развитие инфраструктуры в городе, сообщает LRT. Мэр Арвидас Вайткус подчеркнул, что средства помогут оживить Клайпеду вне туристического сезона – осенью, зимой и весной.
«Мы сможем поддерживать мероприятия, которые продлятся несколько дней и принесут городу пользу», – сказал мэр.