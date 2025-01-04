Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом9
- Ян Валетов
- 4.01.2025, 18:35
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Закончилась эпоха.
Десятки лет не самые глупые деятели в Российской империи, СССР и России выстраивали схему продажи природных ресурсов с подконтрольных территорий странам, у которых с ресурсами было не очень, а с деньгами и технологиями – хорошо.
На то, чтобы построить действующий механизм такого взаимовыгодного сотрудничества, ушло много десятилетий. Мастера из бывших «советских» даже сумели встроить в торговые взаимоотношения «мягкую силу» – такого рода влияние всегда строится на зависимости, и Запад это принял.
Все работало, несмотря на политические разногласия. Запад «съел» Чечню, Грузию, Крым, Донбасс – слишком удобно и выгодно было пользоваться дешевым российским газом и нефтью.
Но идиоты, захватившие Кремль в 1999, решили показать, что они настоящие идиоты. Буйные и безбашенные – настоящие пацаны.
И вот транзит природного газа в Европу через Украину прекращен.
Миллиарды долларов, вложенных теми самыми неглупыми людьми, которые выстраивали российское будущее на века вперед в газотранспортную инфраструктуру, стали металлоломом.
Недорогой газовый или нефтяной бизнес – это сказки для дураков. Этот бизнес требует колоссальных вложений. Именно поэтому газ, который на месте добычи стоит несколько долларов, доехав до Германии продается за 500. Трубопроводы, станции перекачки и контроля, хранилища... десятки лет стратегического планирования, десятки лет строительства, труд миллионов граждан – все это полетело на свалку из-за нескольких до***бов, узурпировавших власть.
Ресурсные рынки завоевываются годами. Их невозможно вернуть после потери не только по идейным, но и по технологическим причинам. Какую-то небольшую часть можно, а в полном объеме – нет. Поезд ушел, будущее прос**но. Я не шучу. В долговременной перспективе последствия для экономики РФ катастрофические, а в сочетании с санкциями просто разрушительные.
Не может ни одна, даже самая совершенная стратегия, противостоять феерическим до***бам с психологией гопников из подворотни, особенно, когда общество не имеет возможности их изменить. Ни один коварный враг на Западе не мог нанести России такого масштаба удар. Не хватило бы воображения и возможностей. Но великие лидеры современности с Лубянки справились с задачей. С блеском.
А те, кто были готовы примириться с существованием мягкой силы, в обмен на дешевые ресурсы, как оказалось, не готовы жить по принципу «нравится – не нравится».
И звезды сошлись. Закончилась целая эпоха.
До***бы победили самих себя. «СВО» идет по плану.
Ян Валетов, «Фейсбук»