Изучен геном самого загадочного животного Земли 4.01.2025, 18:43

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Ученые раскрыли три его главных секрета.

Южный сумчатый крот — восхитительный странный комок золотистого пуха, который является одним из самых загадочных видов природы. Его редко можно увидеть на поверхности, что значительно затрудняет работу ученых: у южного сумчатого крота есть ряд необычных черт, о которых до сих пор ученым не удавалось ничего узнать, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученым впервые в истории удалось изучить геном этого загадочного животного, а также раскрыть некоторые из его самых важных секретов. Для этого ученые извлекли ДНК из тканей южного сумчатого крота, обнаруженного на север Австралии и хранящегося в Южно-Австралийском музее.

Секвенировав ДНК ученые смогли изучить ее разными способами. В результате им удалось сделать три основных открытия:

у них нефункционирующие глаза, которые находятся под кожей;

у самок есть сумка, обращенная назад;

самцы — единственные сумчатые, у которых нет мошонки.

Известно, что южные сумчатые кроты обитают в центральных пустынях Австралии и большую часть времени проводят под землей, а потому неудивительно, что им не слишком необходимы глаза. Однако изучение генома позволило команде показать, что эта адаптация произошла в результате постепенной потери генов, кодирующих части глаз: потери генов хрусталика, колбочек, а затем и палочек.

Дышать под землей — также нелегкая задача, а потому южные сумчатые кроты развили дополнительную копию одного из генов гемоглобина. Простыми словами, теперь их эритроциты способны переносить больше кислорода. Авторы исследования также полагают, «дополнительное давление подземного образа жизни и высокая потребность в кислороде для детенышей в сумке могли привести к дублированию этого гена для поддержки раннего развития».

Что касается третьего открытия, команда обнаружила, что у сумчатых кротов были утеряны или мутировали гены, участвующие в опускании яичек. Предположительно, такая трансформация могла произойти, чтобы минимизировать сопротивление при движении по земле и песку.

Геном вида также является индикатором состояния генетического разнообразия вида с течением времени. Новое исследование показало, что еще 100 000 лет назад генетическое разнообразие этого вида была стабильным, но чуть более 70 000 лет назад начало сокращаться.

Команда также обнаружила, что стало причиной генетического разнообразия. Удивительно, но на этот раз люди не причастны — ученые предполагают, что причиной стали климатические изменения, произошедшие в начале последнего ледникового периода.

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