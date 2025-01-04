Белорусы все чаще выбирают для поездок одну страну 4.01.2025, 19:15

Поток туристов вырос в два раза.

В 2024 году в Таиланде отдохнули более 20,6 тыс. туристов из Беларуси. Годом ранее было свыше 9 тыс. человек, сообщает Республиканский союз туриндустрии со ссылкой на российскую Ассоциацию туроператоров.

Причина прироста турпотока в том числе в упрощении визового режима.

С 15 июля 2024 года белорусы могут оформлять визу по прибытии в аэропорт Таиланда. Для этого нужны заполненная анкета, фотография, подтверждение проживания и обратного билета.

Также важно, чтобы на человека было от 10 тыс. бат (около 1 тыс. белорусских рублей), наличие этой суммы нужно доказать.

Прямого авиасообщения у Беларуси с Таиландом пока нет. Как правило, белорусы летают через Москву.

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