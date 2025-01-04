В Грузии объявили общенациональную забастовку 1 4.01.2025, 19:25

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Протестующие добиваются проведения новых выборов.

В Грузии 15 января объявили общенациональную предупредительную забастовку. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.

Об этом сообщает Protest 24.

Акция протеста, которая состоится 15 января в 15:00, имеет целью требовать проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих. Организаторы забастовки призывают работодателей и их работников по всей стране временно остановить свою деятельность на три часа.

По мнению организаторов забастовки, таким образом они продемонстрируют, как отсутствие изменений в политической жизни страны приводит к экономической стагнации и снижению жизненного уровня.

«Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: стагнация экономики; закрытый бизнес; бедность и безработица…», - говорится в заявлении.

Главные требования протестующих - это повторные парламентские выборы и освобождение задержанных во время акций протеста, которые произошли после парламентских выборов в конце октября.

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