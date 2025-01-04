В Беларуси на продажу выставили три «авиатакси» 4.01.2025, 19:35

Цена стартует от $113 тысяч.

В Беларуси выставили на продажу сразу три самолета класса «авиатакси» Ил-103, пишет телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».

Эти четырехместные (1 пилот + 3 пассажира) легкомоторники принадлежат МЧС Беларуси и были выпущены в 2000 году. Ранее они использовались РУП «Беллесавиа» для противопожарного патрулирования лесов. Сейчас же эту задачу все больше возлагают на БЛА.

Самолеты длительное время находятся на хранении и не летали уже почти 10 лет. С 14 июня 2015 года, после крушения Ил-103 под Брестом, эксплуатация данного типа в Беларуси была приостановлена. В 2021 году комиссия Минтранса заключила, что трагедия случилась из-за перегрева двигателя самолета и падения его мощности.

Цена за каждый планер с двигателем стартует от 393 755,56 рубля (около 113 360 долларов по курсу). Лоты сейчас находятся на аэродроме «Липки» под Минском. Торги пройдут 31 января.

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