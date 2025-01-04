ЦАХАЛ уничтожил «офицерский квартал» ХАМАС 4.01.2025, 19:45

Эти сооружения использовались как «центральный террористический комплекс».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении района на севере Газы, который служил тайником и командным центром для высокопоставленных чиновников палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

Как отмечают военные, так называемый «офицерский квартал» состоял из высотных зданий, имевших обзор на район Сдерота на юге Израиля. Эти сооружения использовались как «центральный террористический комплекс» с противотанковыми огневыми точками, минами-ловушками и туннельной сетью.

По данным ЦАХАЛа, в этом районе также располагались ракетные установки, нацеленные на Израиль.

За последнюю неделю военные уничтожили весь этот комплекс вместе с террористической инфраструктурой, сообщили в Армии обороны Израиля.

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