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США перед большой войной «тихо» передали Украине много оружия

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  • 4.01.2025, 20:10
  • 3,288
США перед большой войной «тихо» передали Украине много оружия

В частности — «Стингеры» и «Джавелины».

Задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину США «тихо» поставили Украине много оружия, в частности, ЗРК Stinger и противотанковые комплексы Javelin. В интервью The New York Times американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хотел убедиться в готовности к конфликту не только Соединенных Штатов и союзников, но и Киева.

«Мы убедились, что задолго до российской агрессии, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тихо передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть то, что им нужно для защиты, такие вещи, как «Стингеры», «Джавелины», сыгравшие важную роль в препятствии России взять Киев, захватить страну, стереть ее с карты и в самом деле [помогли] оттолкнуть россиян назад», — заявил Блинкен.

По его словам, «в разные моменты времени люди сосредотачиваются на той или иной системе оружия». Так было с передачей танков Abrams и истребителей F-16, говорит Блинкен. Он уточнил, что Вашингтону нужно учитывать «не только то, стоит ли это давать украинцам, но и то, знают ли они, как этим пользоваться» и могут ли они такое оружие поддерживать.

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