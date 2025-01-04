«Лукашизм разъедает сельское хозяйство» 5 4.01.2025, 20:15

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Единственное спасение отрасли – смена государственного строя.

Инспектор по Гомельской области Юрий Горлов заявил, что с 2025-го по 2030-й год количество сельхозпредприятий в регионе планируют сократить на четверть. С 170 до 129. Читатель сайта Charter97.org пишет о причинах:

— Циничная ложь прикорытника зашкаливает. Он скромно промолчал о глобальных проблемах белорусского села.

Под руководством крепких хозяйственников сельское хозяйство региона и всей Беларуси гибнет от тотальной коррупции, бесхозяйственности, пагубного влияния санкций. Люди бегут из колхозов от нищенской зарплаты и жутких условий труда. Сельхозпредприятия задыхаются в долгах и банкротятся. Воруют на всех уровнях. Руководство лукаморья сейчас масштабно пилит миллиарды на строительстве десятков новых мясомолочных комплексов, вместо того чтоб помочь уже существующим. Простые жители деревень вынуждены воровать, чтобы выжить. Лукашенко постоянно вредит отрасли своими бредовыми идеями. То требует нереальный урожай, то требует, чтобы страну собственными арбузами и персиками обеспечили.

Лукашизм разъедает сельское хозяйство Беларуси как проказа. Единственное спасение отрасли – смена государственного строя.

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