Ученые: Моргание — это маленький «когнитивный перерыв» 4.01.2025, 20:34

Этот процесс помогает мозгу.

Психолог Луиза Богертс и ее коллеги из Гентского университета (Бельгия) выяснили, может ли моргание быть полезным не только для очистки и увлажнения глаз, но и для работы мозга, пишет «Нож».

Ученые провели анализ данных эксперимента, в котором участвовало 15 человек. Испытуемые читали про себя роман Агаты Кристи, а оборудование фиксировало моменты моргания.

Как оказалось, во время чтения люди не моргают хаотично: когда участники встречали в тексте часто повторяющиеся слова, они моргали реже, а когда наиболее редкие — чаще. Также частота моргания увеличивалась на знаках препинания и в конце строк.

По мнению ученых, моргание может служить «когнитивным перерывом» в момент наибольшего напряжения. Вероятно, оно помогает мозгу интегрировать новую информацию.

Возможно, однажды наработки психологов позволят оценивать вовлеченность пилотов, авиадиспетчеров, врачей через анализ частоты морганий.

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