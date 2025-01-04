закрыть
4 января 2025, суббота, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Моргание — это маленький «когнитивный перерыв»

  • 4.01.2025, 20:34
Ученые: Моргание — это маленький «когнитивный перерыв»

Этот процесс помогает мозгу.

Психолог Луиза Богертс и ее коллеги из Гентского университета (Бельгия) выяснили, может ли моргание быть полезным не только для очистки и увлажнения глаз, но и для работы мозга, пишет «Нож».

Ученые провели анализ данных эксперимента, в котором участвовало 15 человек. Испытуемые читали про себя роман Агаты Кристи, а оборудование фиксировало моменты моргания.

Как оказалось, во время чтения люди не моргают хаотично: когда участники встречали в тексте часто повторяющиеся слова, они моргали реже, а когда наиболее редкие — чаще. Также частота моргания увеличивалась на знаках препинания и в конце строк.

По мнению ученых, моргание может служить «когнитивным перерывом» в момент наибольшего напряжения. Вероятно, оно помогает мозгу интегрировать новую информацию.

Возможно, однажды наработки психологов позволят оценивать вовлеченность пилотов, авиадиспетчеров, врачей через анализ частоты морганий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский