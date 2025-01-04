Ученые: Моргание — это маленький «когнитивный перерыв»
- 4.01.2025, 20:34
Этот процесс помогает мозгу.
Психолог Луиза Богертс и ее коллеги из Гентского университета (Бельгия) выяснили, может ли моргание быть полезным не только для очистки и увлажнения глаз, но и для работы мозга, пишет «Нож».
Ученые провели анализ данных эксперимента, в котором участвовало 15 человек. Испытуемые читали про себя роман Агаты Кристи, а оборудование фиксировало моменты моргания.
Как оказалось, во время чтения люди не моргают хаотично: когда участники встречали в тексте часто повторяющиеся слова, они моргали реже, а когда наиболее редкие — чаще. Также частота моргания увеличивалась на знаках препинания и в конце строк.
По мнению ученых, моргание может служить «когнитивным перерывом» в момент наибольшего напряжения. Вероятно, оно помогает мозгу интегрировать новую информацию.
Возможно, однажды наработки психологов позволят оценивать вовлеченность пилотов, авиадиспетчеров, врачей через анализ частоты морганий.