Бей своих, чтобы чужие боялись Telegram-канал «Призрак экономики»

4.01.2025, 20:42

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Огни в Тирасполе больше не горят.

Приднестровье с 1 января (с праздником!) оказалось в жестком энергетическом кризисе. Газпром прекратил поставки газа, вся энергетика немедленно обрушилась — нет отопления и горячей воды, стоят промпредприятия. С повышенным спросом на электроэнергию территория тоже не справилась, начались веерные отключения. Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь, но энергии едва хватает на больницы и общественные здания.

Огни в Тирасполе больше не горят.

Весь удар пришелся именно на Приднестровье, которое и жило за счет поставок российского газа. Правобережье Молдовы не получает российского газа давно. Она покупала электроэнергию у МолдоваГРЭС, работавшей на российском газе (до 73% своих потребностей). Теперь поставки прекращены, и дефицит электроэнергии восполняется поставками из Румынии. Это дороже, тарифы на электричество выросли почти вдвое, но энергетического кризиса тут нет.

В Приднестровье, так же, как раньше в Абхазии и Юж.Осетии, потом в Луганской и Донецкой областях Украины, Россия активно раздавала свои паспорта. Это обычно становилось поводом для последующего захвата в том или ином виде этих территорий — под предлогом защиты своих граждан. Сейчас России не удалось выйти по югу Украины на границы Молдовы и провернуть такую же операцию. Тем не менее, половина жителей Приднестровья имеет вторые российские паспорта — 220 тыс. из 450 тыс.чел.

Вот уж буквально: бей своих, чтобы чужие боялись.

Прекращение поставок газа в Молдову Газпром приурочил к тому же дню и часу, что и прекращение поставок в Европу в связи с отказом Украины от транзита. Но с Европой истекли долгосрочные контракты. А для поставок в Молдову контракт заканчивается только в октябре 2026 года. Отказ от транзита в Европу никак не мог повлиять на молдавский транзит. Газпром устроил это совпадение, конечно, не случайно, он пытался выглядеть в глазах общественного мнения Европы «в белых одеждах», типа он тут вообще не при делах, это все зловредная Украина. А с другой стороны, давайте, европейцы, заставьте Украину возобновить транзит, а то у вас будет как в Приднестровье... Как это сочетается? Это ведь прямо противоположные месседжи... Подленько. И, естественно, не сработает.

Отказ от поставок по контракту Газпром объяснил нарушением платежных обязательств Молдовы. У компании и страны есть спор в арбитраже по историческому долгу Молдовы за газ. Газпром требует $709 млн, молдавские чиновники провели аудит и признали долг лишь в $9 млн.

«Глава» Приднестровья обвиняет руководство Молдовы. А последнее — Россию в попытке перевести кризис из энергетического в политический и дезавуировать результаты последних выборов, где пророссийские силы проиграли. Россия ничего не комментирует, хотя понятно, что без отмашки из Кремля Газпром никогда не решился бы на такой шаг.

Пока Кремль наслаждается этой своей новой геополитической игрой, страдают люди. Впрочем, какое ему дело до этих людей, даже если они новые граждане России? Карту с паспортами разыграть не получилось. Ничего, Кремль зашел с «газовых» козырей.

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