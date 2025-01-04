Здоровье белорусских школьников ужаснуло ученых
- 4.01.2025, 20:53
Неутешительная тенденция.
Сколиоз и нарушение осанки — наиболее распространенные проблемы костно-мышечной системы у детей от 0 до 17 лет. К такому выводу пришли белорусские ученые, обследовавшие более 600 учащихся учреждений среднего образования Минска. О профилактике сколиоза у детей и тенденциях формирования этого заболевания изданию «Здоровые люди» рассказала старший преподаватель кафедры гигиены и охраны здоровья детей c курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Надежда Самохина.
Анализ состояния здоровья подрастающего поколения предыдущих лет показывает неутешительную тенденцию к росту первичной заболеваемости детей и подростков в ближайшей перспективе, отмечает эксперт.
Обследование детей в возрасте 6−11 лет выявило, что абсолютно здоровыми являются лишь 22,5%. При этом ведущими нарушениями у детей, у которых не был до этого диагностирован сколиоз, стали нарушения костно-мышечной системы, в том числе плоскостопие, нарушение осанки, а также болезни системы кровообращения и болезни глаза и его придаточного аппарата.
Сопутствующая патология отсутствует у 26% детей со сколиозом. Физическое развитие современных детей в основном дисгармоничное различной степени выраженности, за счет недостатка и избытка массы тела.
Ученые отмечают в организме у большинства несовершеннолетних дефицит мышечной и костной массы, при этом повышенное содержание телесного жира. Также выяснилось, что функциональные показатели (сила кисти ведущей руки и жизненная емкость легких) характеризуются значениями ниже возрастных нормативов.
При оценке артериального давления и частоты сердечных сокращений у большинства выявлены дистония и сердечная аритмия. Исследование функциональной лабильности сердечно-сосудистой системы указывает либо на слабую физическую подготовку, либо на скрытую функциональную недостаточность системы кровообращения.
При комплексной оценке адаптационного потенциала установлено, что у большинства детей уровень адаптации характеризуется напряжением адаптационных механизмов и состояние здоровья ниже среднего.