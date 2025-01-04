Россия пожаловалась на удары ATACMS по Белгородской области 1 4.01.2025, 21:06

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Украинский Генштаб не сообщал о ракетных атаках.

Москва заявила об уничтожении восьми ракет американского производства, якобы выпущенных третьего января из Украины в сторону Белгородской области России, и угрожает местью.

«На эти действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры», — говорится в сообщении Минобороны России в субботу в Telegram.

У агрессора не уточнили, какие контрмеры будут приняты.

В сообщении говорится об использовании Украиной, предоставленных Соединенными Штатами ракет большой дальности ATACMS, которые могут достигать целей на расстоянии до 300 километров, для нанесения ударов глубоко внутри России. В Москве это называют «значительной эскалацией».

Украинский Генеральный штаб не заявлял об ударах по Белгородской области и не комментировал заявление.

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