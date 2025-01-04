Z-пропаганда заговорила о потере Приднестровья6
- 4.01.2025, 21:45
- 5,480
Сепаратисты начнут курс в сторону Кишинева.
В РФ прогнозируют разворот «Приднестровья» от Кремля к молдавским властям в Кишиневе. Российские каналы сетуют, что ни один политик и аналитик в РФ не додумался, что «после перекрытия газопровода больше всех от отсутствия ресурсов пострадает мятежный регион, который в таких условиях начнет реинтеграцию в состав Молдовы».
«И теперь вся ситуация выглядит совершенно непригодной для российской стороны. И смердит пресловутой «пятой колонной», — жалуется Z-пропаганда.