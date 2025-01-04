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Z-пропаганда заговорила о потере Приднестровья

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  • 4.01.2025, 21:45
  • 5,480
Z-пропаганда заговорила о потере Приднестровья

Сепаратисты начнут курс в сторону Кишинева.

В РФ прогнозируют разворот «Приднестровья» от Кремля к молдавским властям в Кишиневе. Российские каналы сетуют, что ни один политик и аналитик в РФ не додумался, что «после перекрытия газопровода больше всех от отсутствия ресурсов пострадает мятежный регион, который в таких условиях начнет реинтеграцию в состав Молдовы».

«И теперь вся ситуация выглядит совершенно непригодной для российской стороны. И смердит пресловутой «пятой колонной», — жалуется Z-пропаганда.

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