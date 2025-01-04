Найден древнейший пример «гонки вооружений» 4.01.2025, 21:55

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Ученые обнаружили его в эволюции животных.

Австралийские палеонтологи из Университета Новой Англии при участии коллег из США обнаружили древнейший пример «гонки вооружений» в истории эволюции земных организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Эволюционная гонка вооружений — это процесс, в котором хищники и жертвы постоянно адаптируются и развиваются в конкуренции за выживание, создавая все более совершенные методы нападения и защиты.

Команда выяснила, что около 517 млн лет назад в кембрийскую эпоху неизвестный морской хищник обрел способность пробивать прочную раковину томмотиида Lapworthella fasciculata — панцирного существа, относящегося к предкам брахиопод.

Исследователи проанализировали окаменелости томмотиидов в отношении их геологического возраста, обнаружив увеличение толщины стенки раковины, совпадающее с увеличением количества пробитых панцирей за короткий промежуток времени.

Это говорит о том, что имела место микроэволюционная гонка вооружений, когда L. fasciculata нашла способ укрепить свою раковину против хищников, а хищник, в свою очередь, инвестировал в способность пробивать броню своей добычи, несмотря на растущую толщину щита, отметили ученые.

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