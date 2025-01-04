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Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов

  • 4.01.2025, 22:01
  • 1,782
Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов

Оккупанты отказались от борьбы.

Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Оккупанты отказались от борьбы.

Об этом сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

В штурме, проведенном штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.

Операция состоялась при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно отработали по вражеским позициям, заставив оккупантов забиться в тесный блиндаж.

Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.

«К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали», - пояснили в бригаде.

На видео видно, как двое десантников сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность

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