Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов
- 4.01.2025, 22:01
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Оккупанты отказались от борьбы.
Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Оккупанты отказались от борьбы.
Об этом сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.
В штурме, проведенном штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.
Операция состоялась при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно отработали по вражеским позициям, заставив оккупантов забиться в тесный блиндаж.
Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.
«К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали», - пояснили в бригаде.
На видео видно, как двое десантников сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность