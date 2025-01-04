В Воронежской области РФ разбился военный вертолет Ми-28 8 4.01.2025, 22:04

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Двое членов экипажа погибли.

В российской Воронежской области 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в субботу, 4 января.

Как пишет Telegram-канал, двое членов экипажа погибли. Вертолет упал примерно в 18:00 1 января в поле в Каменском районе.

Astra отмечает, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

20 декабря в Главном управлении разведки сообщили, что на аэродроме Остафьево в Московской области обезврежен российский военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежавший Военно-морскому флоту страны-агрессора России.

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