«Мечтам Лукашенко не суждено сбыться» 4.01.2025, 22:15

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Режим добивает белорусскую нефтяную отрасль.

Новая волна проверок началась в Речицком филиале «Беларусьнефти». Сотрудников вызывают в милицию, проверяют телефоны, угрожают. Ищут людей участвовавших в протестах 2020-21 годов.

В 21-ом каратели задержали 20 нефтяников, участников внутреннего протестного чата в филиале. 6 человек получили сроки, многие были уволены. Читатель сайта Charter97.org считает, что режим добивает белорусскую нефтяную отрасль:

— Репрессии привели к нехватке сотрудников в «Беларусьнефти». На нее, например, жалуется Андрей Лозовой, начальник управления полевых сейсморазведочных работ, активный поклонник Лукашенко и преследования его противников.

Новая волна репресий еще больше обескровит нефтяную отрасль Беларуси, как и другие сектора экономики. Без специалистов «Беларусьнефти» будет сложно удовлетворить влажные фантазии Лукашенко о нахождении и разработке новых месторождений нефти.

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