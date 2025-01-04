«Мечтам Лукашенко не суждено сбыться»
- 4.01.2025, 22:15
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Режим добивает белорусскую нефтяную отрасль.
Новая волна проверок началась в Речицком филиале «Беларусьнефти». Сотрудников вызывают в милицию, проверяют телефоны, угрожают. Ищут людей участвовавших в протестах 2020-21 годов.
В 21-ом каратели задержали 20 нефтяников, участников внутреннего протестного чата в филиале. 6 человек получили сроки, многие были уволены. Читатель сайта Charter97.org считает, что режим добивает белорусскую нефтяную отрасль:
— Репрессии привели к нехватке сотрудников в «Беларусьнефти». На нее, например, жалуется Андрей Лозовой, начальник управления полевых сейсморазведочных работ, активный поклонник Лукашенко и преследования его противников.
Новая волна репресий еще больше обескровит нефтяную отрасль Беларуси, как и другие сектора экономики. Без специалистов «Беларусьнефти» будет сложно удовлетворить влажные фантазии Лукашенко о нахождении и разработке новых месторождений нефти.