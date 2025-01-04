Крах кремлевской стратегии шантажа 4.01.2025, 23:27

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Российская экономика теряет миллиарды.

Прекращение транзита российского газа через Украину подтолкнуло рост цен на «голубое топливо» в Европе, сообщает Bloomberg. По итогам первой торговой недели газ подорожал на 5% – примерно до $540 за 1 тыс. кубометров. Такого не было с октября 2023 года, сообщает «Голос Америки».

Напомним, российский «Газпром» в первый день нового года прекратил транзит газа по территории Украины ввиду истечения сроков действия договора с компанией «Нафтогаз Украины».

В Киеве подтвердили остановку транзита. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это историческим событием, заявив о потере Россией европейского газового рынка и грядущих финансовых потерях Москвы.

Событие не стало неожиданностью, всё давно шло к тому. Еще 26 декабряПутин сказал, что на подписание нового соглашения о транзите газа через Украину уже не остается времени.

Остающиеся покупатели российского газа – в частности, Словакия и Австрия – договорились об альтернативных поставках, и аналитики прогнозируют минимальное воздействие на рынок от прекращения поставок российского газа.

Однако, как отмечают эксперты, геополитические последствия прекращения поставок газа значительно более существенны – Москва уступила свою доминирующую долю в поставках газа в страны Европейского Союза Соединенным Штатам, Катару и Норвегии.

«Газпром», некогда – крупнейший в мире экспортер природного газа, только в 2023 году зафиксировал потери доходов в размере 7 миллиардов долларов, что стало его первым годовым убытком с 1999 года.

Тем временем США ввели в декабре новые санкции против ряда российских компаний за участие в проекте газопровода «Северный поток-2», включая дополнительные меры против оператора проекта.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы Россия... не могла использовать свои энергетические ресурсы и позицию в сфере энергетики в качестве оружия для получения политической выгоды», — заявил официальный представитель Госдепартамента Ведант Пател.

В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и десятков российских финансовых учреждений, «чтобы еще больше подорвать способность России использовать международную финансовую систему для финансирования и ведения... жестокой войны против народа Украины».

Это предпоследний шаг к полному избавлению Европы от российского газа, считает аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. По его словам, теперь у «Газпрома» остался только один маршрут доставки своей продукции на европейский континент.

«Это так называемый «Турецкий поток», который в Болгарии становится «Балканским потоком», – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Но объемы тут невелики – около 16 миллиардов кубометров в год поставляется в основном в две страны – Сербию и Венгрию. Еще совсем немного российского газа достается Северной Македонии и Греции. Так что осталось перекрыть только этот канал».

Кто выиграл, а кто проиграл от прекращения транзита, судите сами, продолжил аналитик: «Тут арифметика простая. Я разговаривал с руководителями компании «Газотранспортная сеть» (ГТС) Украины. По их данным, Россия получала за свой газ, который шел через Украину приблизительно 6,5 миллиардов долларов, а Украина за транзит – около 300 миллионов долларов. Это меньше чем 0,5 % от ВВП страны».

По сравнению с тем, что Россия поставляла в дальнее зарубежье до широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 г. – это ничто, констатировал Михаил Крутихин. «Тогда было примерно 155 миллиардов кубов в год. И случилось это если не по воле, то вследствие инициативы Кремля. Сначала «Газпром» по указке сверху начал добровольно сокращать поставки в Европу. А затем в дело вмешалась война, которая привела к тому, что прокачка российского газа через Украину стала невозможной. Путинский газовый шантаж Европы фактически и привел к уходу России с европейского рынка. После того как «Газпром» нарушил все свои контрактные обязательства, в Европе были вынуждены приняты адекватные меры. Европейский парламент и Совет Европы приняли решение к 2027 году обеспечить полную независимость стран ЕС от российского газа», – резюмировал он.

Конечно, поставки российского газа в Европу не прекратились полностью, в свою очередь, заметил в комментарии «Голосу Америки» экономический обозреватель, публицист Максим Блант. По его оценке, через Турцию некоторые страны ЕС продолжают получать природный газ из РФ.

«Но это, естественно, совсем не те объемы, которые были до войны, – добавил он. – Объективно говоря, от прекращения транзита через Украину не выиграл никто. Если в нормальное время все решения принимаются, исходя из выгоды, то сейчас расчеты строятся на желании нанести наибольший ущерб другой стороне. С этой точки зрения «Газпром», а вместе с ним и Россия потеряли больше всех».

У Европы было достаточно времени, чтобы рассмотреть варианты альтернативных поставок, полагает Максим Блант: «И страны ЕС на такие поставки, пусть и с разной скоростью, но переходят. Потому что было очевидно: украинский транзит – это крайне рискованный маршрут, и не иметь запасного варианта просто не разумно. Пока сильнее всего пострадало Приднестровье. Тут как бы Москва ни делала вид, что она к этому готова, отрицать тот факт, что Приднестровье – пророссийская гибридная республика, глупо».

В непризнанном Приднестровье 1 января отключили центральное отопление и подачу горячей воды. Без тепла остались жильцы домов, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности, кроме медицинских.

Вместе с тем понятно, что «Газпром» – компания, которой не дадут обанкротиться, подчеркнул экономический обозреватель: «Поэтому за убытки концерна будут расплачиваться российские налогоплательщики. Во-первых, скорее всего повысят и существенно тарифы на газ. Во-вторых, основная масса расходов у «Газпрома» все-таки в рублях, поэтому появится еще больше ничем не обеспеченных рублей. То есть, население будет платить инфляционный налог».

Безусловно, газ в Европе подорожает, но не так критично, как это было в 2021 году, уверен Максим Блант. Все-таки украинцы дали Европе достаточно времени, чтобы максимально снизить зависимость от российского газа, заключил он.

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