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Под Солигорском водитель Mercedes сбил мужчину, а затем пострадавшего переехал еще один автомобиль

  • 5.01.2025, 5:00
Под Солигорском водитель Mercedes сбил мужчину, а затем пострадавшего переехал еще один автомобиль

Пострадавший погиб.

Мужчина погиб в результате двойного наезда в Солигорском районе, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 4 января около 18.20 на 141-м километре трассы Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. По предварительной информации, 44-летний водитель Mercedes сбил 55-летнего мужчину, который не был обозначен световозвращающими элементами и переходил дорогу вне пешеходного перехода.

«Водитель незамедлительно обратился за помощью медиков, выставил знак аварийной остановки, однако вскоре на пешехода повторно был совершен наезд 20-летним водителем автомобиля Chrysler, который двигался в попутном направлении», — проинформировали в ГАИ.

От полученных телесных повреждений мужчина погиб.

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