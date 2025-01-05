Под Солигорском водитель Mercedes сбил мужчину, а затем пострадавшего переехал еще один автомобиль
- 5.01.2025, 5:00
Пострадавший погиб.
Мужчина погиб в результате двойного наезда в Солигорском районе, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось 4 января около 18.20 на 141-м километре трассы Р55 Бобруйск — Глуск — Любань. По предварительной информации, 44-летний водитель Mercedes сбил 55-летнего мужчину, который не был обозначен световозвращающими элементами и переходил дорогу вне пешеходного перехода.
«Водитель незамедлительно обратился за помощью медиков, выставил знак аварийной остановки, однако вскоре на пешехода повторно был совершен наезд 20-летним водителем автомобиля Chrysler, который двигался в попутном направлении», — проинформировали в ГАИ.
От полученных телесных повреждений мужчина погиб.