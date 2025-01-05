Военные США показали видео, как запускали «Томагавки» по целям в Йемене 5.01.2025, 8:34

Удар был нанесен 31 декабря.

Для ударов по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене в последний день 2024 года армия США применила, в частности, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Они запускались с эсминцев в Красном море.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американское военное ведомство обнародовало в своем Twitter-аккаунте (X) кадры соответствующей боевой работы, и показало запуск «Томагавков» по объектам хуситов на территории Йемена в конце декабря.

«Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США из состава авианосной ударной группы «Harry S. Truman», действующие в Красном море, запускают ударные ракеты «Томагавк» (TLAM) по объектам командования и управления поддерживаемых Ираном хуситов, производству и хранению оружия в Йемене 31 декабря, в зоне ответственности Центрального командования США», - подписаны кадры.

U.S. Navy guided-missile destroyers from the Harry S. Truman Carrier Strike Group, operating in the Red Sea, launch Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) at Iranian-backed Houthi command and control, weapon production and storage facilities in Yemen on December 31st, within the… pic.twitter.com/cGLffIHVEX — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2025

Что известно об ударах 13 декабря по Йемену

Напомним, об этой серии ударов по целям хуситов в Йемене военные США информировали утром 1 января. Тогда американская сторона рассказала, что «высокоточные» удары были нанесены 30 и 31 декабря 2024-го.

Также военное ведомство США уточнило, что корабли и самолеты ВМС атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты по производству и хранению оружия, которые включали ракеты и беспилотные летательные аппараты.

А еще была уничтожена береговая радиолокационная станция хуситов и 7 крылатых ракет и БПЛА над Красным морем.

Как тогда рассказали в CENTCOM, пораженные объекты хуситов использовались боевиками в операциях, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе.

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