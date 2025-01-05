СМИ: Солдаты с Кавказа начали организовывать диверсии в тылу российских войск
- 5.01.2025, 8:40
В Запорожской области участились этнические конфликты между военными РФ.
На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы этнические конфликты между военнослужащими РФ. Главное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Отмечается, что в 70-м мотострелковом полку РФ фиксируются регулярные случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности, а также физические расправы.
«В полку есть множество антипутински настроенных солдат, которые противодействуют своему командованию. Эти военнослужащие организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения», - сообщают партизаны.