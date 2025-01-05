Армия Израиля уничтожила подпольную базу ХАМАС по производству оружия
- 5.01.2025, 8:42
Военнослужащие обнаружили подземные туннели со взрывостойкими дверями.
Военнослужащие израильского подразделения «Яхалом» и 99-я дивизия ликвидировали подпольную базу ХАМАС по производству оружия в центральной части Сектора Газа. Кроме того, военные Израиля убили группу террористов на юге Газы.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Солдаты подразделения, действуя по точным разведывательным данным, обнаружили и ликвидировали подземный туннельный маршрут. В нем разместился комплекс по производству оружия ХАМАС во время операций в центральной части Сектора Газа.
Комплекс вмещал военную технику, несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие машины, которые использовались, в частности, для производства оружия.
Военнослужащие обнаружили подземные туннели со взрывостойкими дверями и подсобные помещения, которые использовались террористами ХАМАС.
«Инженерные силы дивизии, 551-й бригады и подразделения «Яхалом» изъяли находки, нанесли на карту местности и ликвидировали объект. Уничтожение производственного объекта наносит еще один удар по попыткам ХАМАСа восстановить свои возможности», - отмечается в сообщении.