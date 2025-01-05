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Армия Израиля уничтожила подпольную базу ХАМАС по производству оружия

  • 5.01.2025, 8:42
Армия Израиля уничтожила подпольную базу ХАМАС по производству оружия

Военнослужащие обнаружили подземные туннели со взрывостойкими дверями.

Военнослужащие израильского подразделения «Яхалом» и 99-я дивизия ликвидировали подпольную базу ХАМАС по производству оружия в центральной части Сектора Газа. Кроме того, военные Израиля убили группу террористов на юге Газы.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Солдаты подразделения, действуя по точным разведывательным данным, обнаружили и ликвидировали подземный туннельный маршрут. В нем разместился комплекс по производству оружия ХАМАС во время операций в центральной части Сектора Газа.

Комплекс вмещал военную технику, несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие машины, которые использовались, в частности, для производства оружия.

Военнослужащие обнаружили подземные туннели со взрывостойкими дверями и подсобные помещения, которые использовались террористами ХАМАС.

«Инженерные силы дивизии, 551-й бригады и подразделения «Яхалом» изъяли находки, нанесли на карту местности и ликвидировали объект. Уничтожение производственного объекта наносит еще один удар по попыткам ХАМАСа восстановить свои возможности», - отмечается в сообщении.

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